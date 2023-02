Am Wiener Donaukanal ist sie seit 2017 ein bunter Szenetreff, nun darf sich die Spelunke auch mit einer Haube schmücken. Da dies ein Grund zum Feiern ist, wurde die ganze Hafenkneipe einem Update unterzogen: Alle Sitzbänke und Sessel wurden neu gefertigt und auch der Barbereich erstrahlt in neuer Pracht. „Mit der Bar haben wir einen eigens designten Bereich geschaffen, an dem unsere Gäste weiterhin entspannt und easy auf einen Drink vorbeikommen können“, so Spelunke-Betreiber Werner Helnwein über die Vision hinter der Bargestaltung. Durch eine Vielzahl echter Pflanzen – und einer Pflanzenwand – ist das Lokal nun noch freundlicher und heller. Der Service wurde mit elegantem Porzellan von „Serax“ ausgestattet, um die Kunstwerke der Küche auf eine ebenbürtige Leinwand zu setzen.