Das Zürcher Unternehmerpaar Astrid von Stockar und ihre Lebenspartner Clemens Gregor übernehmen das denkmalgeschützte Hotel Chesa Grischuna in Klosters. Seit über achtzig Jahren prägt es den mondänen Schweizer Skiort unter dem Beinamen „Hollywood on the Rocks“. Im „Switzerland’s Best Ski Boutique Hotel of the Year 2022“ soll ab sofort alte Bergeleganz Wiederauferstehen. Darum soll es zwar sanfte Modernisierungen geben, doch Clemens Gregor betont: „Wir werden moderne Hotel-Management-Systeme einführen, doch den Kern dieses geschichtsträchtigen Hauses werden wir natürlich nicht verändern. Der alte Glanz soll wieder aufleben.“