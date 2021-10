"Hotel Motto": Wenn Wien dem Paris der Zwanzigerjahre begegnet

Nur einen Steinwurf entfernt vom lauten Trubel und Getümmel der Menschenmassen auf der Mariahilfer Straße, taucht man ein in eine andere Welt. Bereits beim Betreten der Lobby des neuen „Motto Hotels“ könnte man vergessen, dass man sich noch in Wien befindet. Tatsächlich fühlt es sich eher wie eine Zeitreise ins Paris der opulenten Zwanzigerjahre an. Dazu tragen die floralen Stoffwände und kunstvollen Spiegel bei – nicht zu vergessen die verspielten Kronleuchter an der Decke.

Architekt Arkan Zeytinoglu und Bernd Schlacher

Gemeinsam mit dem Architekten Arkan Zeytinoglu hat Bernd Schlacher im Hotel Motto einen extravaganten Mix aus Art déco und moderner Lässigkeit geschaffen. Originelle Vintage-Möbel, mit zahlreichen, eigens angefertigten Unikaten, schaffen eine authentische Atmosphäre. Einzigartig ist auch, dass sich darunter teilweise Originale aus dem Pariser Hotel Ritz befinden.