Dream-Team für Traumkleider

Seit Juni 2022 ist auch Kitty Prager ein wertvoller Teil der Loveglow-Geschäftsführung. Gemeinsam bilden die beiden Frauen ein starkes Duo mit geteilter Vision. Die ebenso studierte Architektin und ehemalige Profitänzerin führte in Budapest ihr eigenes Modelabel für extravagante und ausgefallene Ballroben. Der Zufall wollte es, dass sich die beiden Mütter begegnen: „Unsere Kinder gehen in dieselbe Schule und als Sophie eine Last-Minute Änderung eines Brautkleides brauchte, kam sie auf mich zu,“ erzählt Kitty. „Der Architektur-Background bei uns beiden ist zwar reiner Zufall, aber wohl auch mit ein Grund dafür, dass wir uns so gut verstehen“, freut sich Sophie über das perfekte Match.

Nun teilen sie sich gemeinsam die Aufgabe, mit voller Hingabe zukünftige Bräute glücklich zu machen. In exklusiven Beratungsterminen steht immer nur eine Braut im Mittelpunkt. Die hier angebotenen Kleider werden auch sorgfältig kuratiert: „Wir sind immer auf der Suche nach kleinen noch unbekannten Labels. Bei uns bekommt man nicht nur den Prinzessinnen-Look, sondern auch lässige und moderne Looks. Kleider im Smoking-Stil oder andere Zweiteiler“, so die Betreiberinnen.