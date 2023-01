Zum Nachmachen: Design-Gemälde im angesagten Boho-Style

Bohemian Chic, Hippie Look oder Boho Style – beinahe so wie der eklektische Stil selbst, lässt sich auch der Einrichtungstrend mit einer Vielzahl an Begriffen umschreiben. Unkonventionelles Wohnen, natürliche Materialien und Wohnaccessoires aus aller Welt gehören jedenfalls dazu. Prominente und Influencer leben den unkomplizierten und natürlichen Stil vor und machen ihn zum populären Trend.