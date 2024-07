Ist ein Kostenersatz für Eigentümer, die ihre Fenster selbst bezahlten, möglich?

Montiert ein Eigentümer eigenmächtig eine Klimaanlage, so kann er von der Behörde, und von jedem Miteigentümer zur Unterlassung und Wiederherstellung des vorherigen Zustands aufgefordert werden. Hier ist die Behörde tätig geworden und hat einen Bauauftrag erlassen. Dieser ergeht an alle Miteigentümer und wird auch dem Verwalter zugestellt. Da mit dem Bauauftrag ein Mangel an allgemeinen Teilen der Liegenschaft aufgezeigt wird, ist der Verwalter gut beraten, die Behebung in Auftrag zu geben.