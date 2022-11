Servitenkirche erstrahlt nach Restaurierung in neuem Glanz

Altarraum wurde neu gestaltet

Der Altar wurde nach vorne in den Kirchenraum versetzt, da eine Verbindung zwischen Altar und Gläubigen hergestellt werden sollte. Vor der Renovierung stand der Altar auf einem Podest, eine Stufe trennte den Altarraum von den Kirchenbänken und den Gläubigen. „Veränderungen der 1950er-Jahre wurden zurückgenommen“, sagt Künstler Werner Feiersinger, der den Altarraum neu gestaltet hat. „Ziel war es, den Altar möglichst nah in den Kirchenraum zu bringen.“ Dazu wurden die hölzernen Kirchenbänke, die mit Intarsien verziert sind, ein kleines Stück verrückt. Für die Steinplatten im Altarbereich wurde ein heller Kalkstein (Lipica Unito) aus Slowenien gewählt. Die kreisrunde Form des Altarraums wurde durch die Verlegung der hellen Steinplatten betont. Der neue Altar enthält Elemente des ursprünglichen Volksaltars, dem ersten Volksaltar in Wien nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil.

Peregrini-Kapelle barrierefrei

Die an die Servitenkirche angrenzende Peregrini-Kapelle wurde ebenfalls im Zuge der Arbeiten restauriert, die Arbeiten wurden bereits im Jahr 2014 fertiggestellt. Die Kapelle bekam eine Wandheizung und wurde barrierefrei mit einem durchdacht gelösten Rampenzubau gestaltet und diente während der Sanierungsarbeiten in der Servitenkirche als Ausweichquartier. Nach jahrelanger Arbeit der Architekten ist die Sanierung der Kirche, die über Kirchenbeiträge, Spenden und Subventionen von Bund und Land finanziert wurde, nun abgeschlossen: „Ziel der Restaurierung war der größtmögliche Erhalt des historischen Bestands, die realgetreue Wiederherstellung sowie die Berücksichtigung der Anforderungen für eine zeitgemäße Liturgie“, fasst Architekt Treberspurg zusammen.