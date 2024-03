Man sollte sich nicht blenden lassen, sagt Rechtsanwalt Roland Weinrauch . Im Falle einer Immobilie, die man aus einer Konkursmasse heraus erwirbt, „muss man sich das Objekt genau anschauen, weil man damit rechnen muss, dass der Verkäufer nach einer gewissen Zeit nicht mehr da ist und es keine Gewährleistungen geben wird“, betont Weinrauch im Hinblick auf etwaige Mängel. Wenn die Liegenschaft das einzige Vermögen des in den Konkurs geschlitterten Unternehmens ist, ist man rechtlich immer im Unternehmensnachfolgegesetz , sagt der Anwalt. „Das führt automatisch dazu, dass man Schulden vom anderen übernimmt.“

Aber auch Privatpersonen können in die Situation kommen, dass Sie sich von ihrer Wohnung trennen müssen. Schulden, Scheidung und Tod (debts, divorce, death) gelten als die „3 Ds der Immobilienbranche“: Sie können ein Auslöser dafür sein, dass Immobilien aus einer besonderen Situation heraus zu Geld gemacht werden müssen. Im Fall des Wohnungskäufers oder Häuslbauers, der seine Kreditraten nicht mehr bezahlen kann, fällt die Immobilie in letzter Konsequenz an die Bank, wenn keine andere Lösung gefunden wird.