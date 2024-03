Was tun, wenn die Nachbarin niemanden zur Behebung eines Wasserschadens in der Wohnung lässt?

Frage: Ich bin Wohnungseigentümer. In meiner Wohnung ist ein Wasserschaden durch einen kaputten Waschmaschinenschlauch entstanden, betroffen ist die Wohnung darunter. Laut Verwaltung muss ich den Schaden beheben. Ich habe Firmen mit der Behebung beauftragt, doch die Besitzerin der betroffenen Wohnung lässt niemanden in ihre Wohnung. Was nun?