Neues Hotel im Stil der 1950er Jahre eröffnet in Wien

Das Haus wurde in den 1950ern von Architekt Carl Appel konzipiert. Es war als „Gewerbehaus“ über Jahrzehnte Sitz der Kammer der gewerblichen Wirtschaft. Der Umbau zum Hotel folgte der Ästhetik des denkmalgeschützten Baus mit der Fassade aus Naturstein. Das Haus wurde unter Einbeziehung des Vorplatzes in Richtung Innenstadt erweitert. „Bei diesem Projekt gelingt es, Architektur der 1950er-Jahre in die Jetztzeit zu integrieren. Die Fassade erstrahlt im alten Glanz, dem Dachgeschoß haben wir die ursprüngliche Klarheit zurückgegeben, indem wir die Aufbauten der 1980er-Jahre zurückgenommen haben“, so Markus Kaplan, Partner BWM Designers & Architects: „Die Nutzung des vorhandenen Bestands ermöglichte es uns, nachhaltig zu agieren und 196 Zimmer mit geringem ökologischen Fußabdruck zu errichten.“