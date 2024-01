Mies van der Rohe Award: Wiener Architektur fällt auf

Ikea am Westbahnhof

Das zweite österreichische Projekt stammt von querkraft architekten. Das Büro ist mit ihrem innerstädtischen, autofreien Ikea am Wiener Westbahnhof in der engeren Auswahl für den begehrten Preis. Durch den innovativen Ansatz ein Möbelhaus gänzlich ohne Parkplätze in die Stadt zu bringen, eine öffentlich begehbare Dachterrasse anzubieten und rund 160 Bäume in der Fassade und am Dach zu platzieren, sticht es selbst mehr als zwei Jahre nach seiner Eröffnung nach wie vor aus den allgemein bekannten Einrichtungshäusern hervor.

Der Mies van der Rohe Award wird alle zwei Jahre von der Europäischen Kommission und der Fundació Mies van der Rohe verliehen und ist mit 60.000 Euro dotiert. Die Jury unter Vorsitz von Frédéric Druot wird im Februar die fünf Finalisten bekannt geben. Die Architektur-Preisträger stehen im April fest.