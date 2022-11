Einrichtungsausstatter "höttges" aus Vorarlberg eröffnet in Wien

Architektin Nici Wührer

Architektin Nici Wührer leitet das neue Möbelgeschäft in der Naglergasse 29 im ersten Bezirk. Gemeinsam mit dem Vorarlberger Unternehmer und Investor Martin Lenz richtete sie am ehemaligen Standort von prodomo windows den neuen Store ein. „Die Tatsache, dass an diesem Standort schon seit über 30 Jahren erfolgreich Designmöbel verkauft werden und die Alt-Eigentümerin Renate Teichgräber auf der Suche nach einer geeigneten Nachfolge war, haben mich überzeugt, mit unserem Designkonzept nach Wien zu expandieren“, sagt Nici Wührer. Im neuen Store findet man Möbelkollektionen von bekannten internationalen Designer wie B&B Italia/Maxalto, Cassina, Vitra, Zanotta, Knoll International, Carl Hansen, Tom Dixon und viele mehr.

Designermöbel

Bereits seit 1976 gibt es höttges in Vorarlberg. Gründer Erwin Höttges, er gilt als Pionier, setzte von Beginn an auf hochwertige Designermöbel und Einrichtungskonzepte, die auf Kundenwunsch individuell gestaltet werden können. In Westösterreich ist höttges gut etabliert, daher wurde nun der Schritt in die Bundeshauptstadt gewagt, um die Stilsicherheit der Vorarlberger den Wiener schmackhaft zu machen. Nici Wührer ist seit acht Jahren beim Dornbirner Unternehmen tätig und hat im Jahr 2018 die Geschäftsführung übernommen. Ihr Motto für den neuen Wiener Möbelstore: „Wohnkonzepte, die Spaß machen.