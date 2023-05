Gärtnertipp: Mehr Wasser für den Kirschlorbeer

Auf der Suche nach einem Sichtschutz oder einer Begrenzung wird in Gärten oder auf Terrassen gerne Kirschlorbeer gepflanzt. Denn das robuste, immergrüne Gehölz ist schnittverträglich und treibt danach wieder neu aus. Leserin Ute Weigand hat dennoch festgestellt, dass eine ihrer Pflanzen ein Problem hat: „Ich habe bei mir am Balkon, südwestseitig im achten Stock, in großen Blumentrögen als Trennung zum Nachbarbalkon Kirschlorbeer eingepflanzt. Pro Trog sind es zwei Pflanzen. Leider fängt nun eine der Pflanzen an, an den Spitzen braun zu werden. Was kann hierfür die Ursache sein?“