Gärtner-Tipp: Eine Mulchschicht für den Kaki-Baum

„Kaki sind die klaren Gewinner des sich ändernden Klimas, denn bis vor einigen Jahrzehnten waren diese Bäume nur in einem sehr milden Klima winterhart. Genau so wie bei den Feigen klappt die Kultur aber nun in weiten Teilen Österreichs“, sagt Biogärtner Karl Ploberger. Der Baum kommt ursprünglich aus Asien, heißt botanisch Diospyros kaki, was übersetzt so viel bedeutet wie „Götterfrucht“.