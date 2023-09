Schluss mit Stillsitzen: Wienerin entwirft Möbel mit Schwung

„Ursprünglich war die Idee, einen weichen Sitz aus Holz zu erschaffen. Heute treibt mich jedoch das Verlangen an, unseren von stundenlangem Sitzen geprägten Alltag aufzulockern und durch bewegliche Holzformen ein einzigartiges Sitzerlebnis zu kreieren“, erklärt Lisa Stolz, Gründerin des jungen Interiorlabels MOWO (Move with wood). Die Wienerin studierte zuerst daheim Architektur und brach danach zum Designstudium nach London auf, wo sie die Vision ihrer Holzmöbel 2018 erstmals vorstellte. „Die Reaktion auf die Prototypen war großartig, also habe ich es gewagt, daraus ein Business aufzubauen“, so die Gründerin.