Obstbäume: Richtige Pflege für eine reiche Ernte

Obstbäume benötigen einen regelmäßigen Rückschnitt. Der beste Zeitpunkt dafür ist der Spätwinter, kurz bevor das Laub austreibt. Bei jungen Bäumen geht es dabei darum, eine Krone auszubilden. Zum Thema Obstbaum-Pflege haben uns auch einige Leserfragen erreicht.

Irene Weisser fragt: „Unser Ringlotten–Baum verlaust jedes Jahr. Was können wir vorbeugend machen? Wir würden den Baum gerne behalten, er hat köstliches Obst. Die wiederkehrende Läuseplage lässt uns allerdings verzweifeln. Kerstin Regoli, Spezialistin für Rosen und Gehölze bei Waibel Floristik in Niederösterreich, rät: „Bei Obstbäumen empfehle ich im zeitigen Frühjahr, spätestens mit dem Blattaustrieb, eine Austriebsspritzung zu machen, so bekommt man die Läuse in den Griff.

- Leser Peter Dubsky fragt: „Welche Fungizide empfehlen Sie zum Besprühen?“ Die Expertin rät: „Generell ist eine Spritzung mit Kupfer oder Schwefel gegen Pilze sehr wirksam.“

- „Wie soll man mit Wildtrieben bei Obstbäumen umgehen“, fragt Leserin Christine Heger. „Wildtriebe sollten auf jeden Fall entfernt werden. Sie werden abgestochen oder gegen die Wuchsrichtung abgerissen. Wenn sie geschnitten werden, wachsen sie sehr schnell wieder nach“, weiß Kerstin Regoli.