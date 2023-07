Wohntraum in Pink: Barbies Malibu-Haus ist auf Airbnb

Während Barbie ihr Realfilm-Debüt feiert, überreicht Ken (gespielt von Ryan Gosling) die Schlüssel zum Haus und lädt zu einer Übernachtung im neu renovierten Malibu-Traumhaus ein. Ken hat das von Spielzeug inspirierte Zuhause zum Teil umgestaltet, heißt es in einer Aussendung der Vermietungsplattform. Denn das letzte Mal, als das Malibu-Traumhaus für Gäste zu Verfügung stand, hat Barbie ihre eigene Umgestaltung vorgenommen. „Jetzt bin ich an der Reihe, und ich kann es kaum erwarten, Gäste in diesen ikonischen Räumen zu begrüßen“, wird Ken zitiert.