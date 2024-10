Ein Architektenhaus zwischen Flamingos und Moor

Auf einem Grundstück in Salzburg mit Blick auf Flamingos und eine Moorlandschaft, ist das neue Einfamilienhaus für eine vierköpfige Familie entstanden. Dazu wurde ein Bestandsbau abgerissen. Beauftragt mit der Planung des Neubaus wurde das Wiener Atelier Heiss . „Wie ich das erste Mal dort war, habe ich auf einmal Flamingos gesehen“, schildert der Architekt Christian Heiss seine ersten Eindrücke. Denn in unmittelbarer Nachbarschaft wird eine Flamingozucht betrieben.

Beeindruckt hat den Architekten auch das Moorgebiet. „Es ist ein großer Vorteil, dass das Moor nicht verbaubar ist“, dadurch sei „eine unfassbare Grünlage“ gegeben. Die Bewohner werden also auch in Zukunft diesen besonderen Ausblick genießen können. „Ich plane gerne Einfamilienhäuser, weil es so etwas Persönliches ist. Wie ein Maßanzug, den man machen darf“, schildert der Architekt seinen Zugang. Was er außerdem schätzt: „Man hat immer ein direktes Feedback.“ Das unterscheidet sich stark von Planungen im Mehrfamilienhausbereich.