„Wohnen ist ein langsamer Prozess, Grundbedürfnisse ändern sich“

„Man muss das sehr geschickt planen, das ist eine spannende Herausforderung“, so Heiss. „Wichtig ist es, dass man Räume abtrennen kann, wenn man zu zweit wohnt“, sagt er. Diese Anforderung sei durch das Homeoffice noch wichtiger geworden. Was das fürs Wohnen bedeutet? „Wir planen in einem Neubau kleine Homeoffice-Kammerl mit rund vier Quadratmetern. Für eine Videokonferenz reicht das allemal“, so Christian Heiss.