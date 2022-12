Duftkerzen selbst gemacht: Mit Blüten und ätherischem Öl

In die Form gießen

Für die duftenden Kränze braucht man eine Silikon-Gießform mit ringförmigen Vertiefungen, 125 Gramm Sojawachs, 4 ml ätherisches Lavendelöl und 4 ml Rosenblütenextrakt sowie Blüten von Freesien, Rosen und Lavendel. Zunächst wird mit einer Küchenwaage die benötigte Menge an Wachsflocken abgemessen. Die Flocken kommen in eine Glasschale, wo sie in einem Wasserbad geschmolzen werden. Sobald das Wachs flüssig ist, nimmt man es vom Herd. Mit einer Messpipette die benötigte Menge des ätherischen Öls entnehmen – in diesem Fall Lavendelblütenöl und Rosenblütenextrakt – und dem geschmolzenem Wachs beimischen. „Um den Duft gleichmäßig zu verteilen, mischen Sie Wachs und Öl mit einem Stäbchen“, schreibt die Autorin. „Rühren Sie so lange um, bis die Wachsmasse vollkommen homogen ist.“ Soll das Wachs gefärbt werden, können auf dieselbe Weise Farbstoffe untergemischt werden.