Carport: Mehr als nur ein Stellplatz für's Auto

Die meisten Modelle werden heute aus Holz , Stahl und Alu, aber auch aus Kunststoffbauteilen hergestellt. Stahl- und Aluminium-Konstruktionen punkten durch Beständigkeit und einfache Instandhaltung, Holz hingegen ist günstiger in der Errichtung, benötigt aber mehr Wartung. Wird das Carport an das Haus angebaut, muss unbedingt auf die Wahrung der thermischen Hülle des Gebäudes geachtet werden. Ein frei stehender Carport ist in der Regel die einfachere Lösung, entweder klassisch auf vier Säulen oder mittels spezieller Konsolenüberdachungen. Die Formen und Designmöglichkeiten sind jedenfalls vielfältig und lassen sich perfekt passend zu Haus und Garten gestalten. Empfohlene Mindestmaße für Einzelcarports sind drei bis vier Meter Breite, fünf bis sieben Meter Länge und 2,10 bis 2,50 Meter Höhe, abhängig vom Fahrzeugtyp. Doppelcarports sollten mindestens 6,50 Meter breit sein.