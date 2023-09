„Ich brauch’ Tapetenwechsel, sprach die Birke ...“: Im Lied von Hildegard Knef endet der abenteuerlustige Baum als Kommode. Während sie hierzulande viele Gärten ziert, ist die Birke in Finnland ein häufig verwendetes Möbelholz. Daraus entwarf auch der finnische Architekt Alvar Aalto ein ikonisches Möbelstück: Der „Stool 60“ von Artek ist in seiner Schlichtheit heute noch so überzeugend wie damals und eignet sich gleichermaßen als Sitz, Tisch, Aufbewahrungseinheit oder Ausstellungsfläche.