Berühmtes Gestüt in der Normandie steht zum Verkauf

Das Château

Das ‘Fresnay le Buffard’ ist ein Anwesen in der international für ihre Exzellenz in der Pferdezucht bekannten Region Frankreichs. Zu den prominenten Vorbesitzern gehörte der französische Pferdezüchter Marcel Boussac, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts als Bester seines Metiers galt und dort mehrere Generationen der weltbesten Rennpferde züchtete, sowie der griechische Schiffsmagnat Stavros Niarchos. Dieser kaufte das Gestüt nach Boussacs Tod und züchtete in den 1970er Jahren ebenfalls international preisgekrönte Siegerpferde. „Wir freuen uns sehr, dieses ganz besondere Objekt vermarkten zu dürfen”, sagt Grégory Vallée, Immobilienberater beim Engel & Völkers Market Center Paris, und führt weiter aus: „Es ist ein bedeutsamer Teil der französischen Pferdezuchtgeschichte und zudem ein wunderschönes Anwesen mit einem eleganten Château und idealen Bedingungen für die Haltung und Zucht von erstklassigen Rennpferden.”