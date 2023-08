Behaglichkeit: Räume so gestalten, dass sich Bewohner wohl fühlen

Mit kaum etwas anderem kann man einen Raum so leicht verändern wie mit dem Einsatz von Licht. Das Licht entscheidet darüber, ob wir uns an einem Ort wohlfühlen. Kaltes Licht wirkt ungemütlich, warmes Licht vermittelt Behaglichkeit. Zwar befindet sich in den meisten Räumen ein Deckenauslass für die Beleuchtung. Dennoch macht es Sinn, mehrere Lichtquellen in jedem Raum unterzubringen. Die Autorin hat fünf Leuchten in ihrem Wohnzimmer, verschiedene Steh- und Tischleuchten, außerdem viele Kerzen.