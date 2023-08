Die Designerin betreibt das gleichnamige Luxus-Taschenlabel und lebt mit ihrem Mann Ronni Maier seit knapp fünf Jahren in einem Bungalow in Bad Fischau, etwa 40 km südlich von Wien. Bevor sie mit ihrem Business in der Heimat durchstartete, sammelte die Oberösterreicherin Erfahrung im Ausland. Nach dem Mode-Studium in London und Praktika in New York ging es für den ersten Job nach Asien. Der endete damit, dass Julia kurzfristig eine Produktionsstätte in Indonesien leitete. „Das war eine intensive Zeit. Vor allem war ich gezwungen, immer kreative Lösungen zu finden.“