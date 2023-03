Design der Woche: Bleibender Blumengruß für den Esstisch

Der meteorologische Frühling hat zwar schon begonnen, seine Sichtbarkeit in der Natur lässt aber noch auf sich warten. Doch am Esstisch kann er sich schon ausbreiten: Auf Blütentellern und Blumenschalen angerichtet, schmeckt jedes Gericht noch besser. Und der Morgen-Kaffee wirkt aus dem Mohnkelch getrunken wie ein Lebenselixier. Die gute Laune ist jedenfalls garantiert mit dem handbemalten Keramik-Geschirr „Poppy“ von ByOn. Von den namensgebenden Mohnblumen inspiriert, ist die Kollektion auch in der Farbgebung so divers wie die dekorative Nutzpflanze selbst. So variieren die Geschirrteile in Rot-, Gelb- und Rosa-Tönen. Verspielt und klassisch zugleich versprüht die Kollektion einem gewissen Retro-Charme.