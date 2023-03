Die Trockenblumen-Sträuße auf der Bank vor dem kleinen Shop in der Operngasse erinnern an Urlaub: An hippe Städte wie Kopenhagen oder Amsterdam, in denen man solchen Läden oft begegnet. In Wien muss man, jedenfalls abseits des siebenten Bezirks, noch immer ein wenig danach suchen. Mit dem „&friends“ gibt es nun aber so einen besonderen Concept-Store, der immer überrascht: Inhaberin Yasmin Proksch empfängt stets mit guter Laune und immer mit neuen Ideen und Produkten. „Die Inspiration für mein Geschäft hole ich mir tatsächlich gerne im Ausland, schaue mir ähnliche Konzepte an und lerne unterwegs“, erzählt sie lachend. Als Proksch sich dazu entschlossen hat, aus ihrer Leidenschaft fürs Handwerken und Designen eine Selbstständigkeit zu machen, herrschte aber noch Lockdown. „Ich mache es mir gerne ein bisschen schwer“, scherzt die Unternehmerin.