Was im Jahr 2017 mit der Vision begann, eine ästhetisch ansprechende Pfeffermühle zu entwerfen, wurde für die beiden Gründer und Designautodidakten Sebastian Fritz und Patrick Fischer kurze Zeit später zum eigenen erfolgreichen Unternehmen. Mittlerweile vertreiben sie unter der Marke Lars Nysøm minimalistisch designte Produkte für den alltäglichen Gebrauch in mehr als einem Dutzend Ländern weltweit und haben bereits mehrere Design-Awards gewonnen. Neben Küchenutensilien wie Brotboxen, Käsemesser und Gewürzmühlenset sind auch Kaffeebecher und Trinkflaschen in zeitlosen Modefarben beliebt. Wie es zu dem skandinavisch anmutenden Namen und der Produktpalette kam, erzählen die beiden Familienväter im Interview.

KURIER: Wer ist denn nun der ominöse Lars Nysøm?

Patrick Fischer: Wir haben uns lange überlegt, wie unser Unternehmen heißen könnte und verschiedene Variationen ausprobiert. Aber letztlich war uns klar: Wir wollen skandinavischen Lifestyle vermitteln, das soll auch der Markenname klar aussagen. Lars Nysøm ist sozusagen unser Alter Ego.