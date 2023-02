Design der Woche: Sehnsucht nach Afrika

Erst kürzlich machte die Manufaktur am Traunsee mit modernem, schwarzgeflammten Geschirr von sich reden. Nun folgt die Afrika-Edition der Gmundner Keramik. Bereits in den 1970er-Jahren hat sich die Manufaktur für dekorative Kunstwerke von dem unerschöpflichen Kontinent Afrika inspirieren lassen. Die Besonderheit der neuen Kollektion ist die Naturbelassenheit sowie die Bemalung in harmonischen Erdtönen. Das Design „Etosha“, benannt nach dem Nationalpark Namibias, zelebriert die Artenvielfalt des Landes.