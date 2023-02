Design der Woche: Grünstrich für einen Klassiker

Von Design-Star Konstantin Grcic bereits 2003 entworfen, zählt der Pallas Table längst zu den Ikonen deutschen Möbeldesigns. Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums legt ClassiCon den Indoor-Outdoor-Tisch aus gefalztem, pulverbeschichtetem Stahlblech nun in einer neuen Farbstellung auf: Der kräftige Grünton British Racing Green verleiht dem Tisch einen tiefgründigen und zugleich zeitgemäßen Look, der die markante Linienführung des Entwurfs gekonnt unterstreicht. Ob als Ess- oder Schreibtisch, im Garten oder im Haus platziert ein Hingucker. Gefertigt in Waakirchen am Tegernsee ist der Pallas Table ein besonderes Statement-Piece „made in Germany“. Preis auf Anfrage. www.classicon.com