➤ Lesen Sie mehr: Schön und Nachhaltig: So entsteht ein trendiger Adventskranz

Im Trend: Glitzer, Grün und lange Kerzen

Außerdem: „Es darf wieder glitzern. Während in den vergangenen Jahren sehr reduzierte und natürliche Kreationen im Vordergrund standen, darf es jetzt auch wieder funkeln,“ verrät die Expertin. Auch in Sachen Farbe gibt es diesen Advent leichte Veränderungen: „Sehr beliebt sind gerade Schwarz und Weiß, also die Nichtfarben. Aufgeschmückt mit einem warmen Ton wie Gold wirkt der Kranz sehr edel. Der Trend geht zu den Grüntönen – von Salbei bis dunklem Tannengrün. Klassisches Rot hat eher ausgedient, dafür regieren schrillere Kränze in Pink, Orange, knalligem Rot – die Farben des Indian Summer“, erklärt Isabella Krammer. Sehr elegant und modern wird der Adventkranz mit langen Stabkerzen.

Da Nachhaltigkeit immer wichtiger wird, greifen viele zu mehrjährigen Kränzen. Diese können aus Trockenblumen, Zweigen, Nüssen oder gar aus Baumwolle sein. Yasmin Proksch, die in ihrem Concept Store &Friends handgefertigte Kränze anbietet, erzählt: „Adventkränze aus Trockenblumen sind definitiv etwas für die Ewigkeit, oder zumindest für mehrere Saisonen. Nach dem Advent kann man die Kerzenhalter ganz einfach entfernen und den Kranz an die Türe hängen oder als Deko-Element am Tisch behalten. Wir haben uns dieses Jahr hauptsächlich auf natürliche und herbstliche Kombinationen fokussiert.“

➤ Lesen Sie mehr: Im Wiener Concept Store "&friends" gibt's lokales Design von Freunden