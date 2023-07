Eine Oase mitten in Wien: der Paola Lenti Flagship Store

Wer der Hitze der Stadt entfliehen will oder einfach einen Ort der Erholung sucht, ist hier richtig. Im historischen Zentrum der Stadt lockt, versteckt im Palais Harrach an der Freyung, eine farbenfrohe Oase: Im neuen und österreichweit einzigen Flagship Store der italienischen Marke Paola Lenti möchte man am liebsten zum Aperitivo Platz nehmen. Denn das gesamte Areal des Palais, mit seinen Innen- und Außenräumen, feiert die bunte Welt des Lenti-Designs.

Die verschiedenen Bereiche treten in Dialog miteinander und reflektieren die Kompetenz des Unternehmens im Outdoor-Bereich: Die Wohnlandschaften von Paola Lenti, in gewohnt leuchtender Farbenpracht , fügen sich perfekt in die grüne Welt der Blumen, Pflanzen und Bäume von Kramer und Kramer.

Bühne für die Garten-Wohnwelt

Im gewollten Kontrast dazu steht das geschichtsträchtige Palais Harrach, das Ende des 17. Jahrhunderts unter anderem nach Plänen des italienischen Architekten Domenico Martinelli errichtet wurde. Die alten Gemäuer, Kuppelräume und Höfe bieten die ideale Bühne für die Garten-Wohnwelt. Der Innenhof, der durch das ursprüngliche barocke Tor zugänglich ist, verbindet die insgesamt 750 Quadratmeter große Ausstellungsfläche im Erdgeschoß.