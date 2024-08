"Meilenstein" für kriselnde 6B47: Investor Pecik steigt bei Althan Quartier ein

Bisher war das Mega-Projekt von einem heimischen Bankenkonsortium mit 360 Mio. Euro bis Ende 2024 finanziert. Konsortialführer dafür war die Raiffeisen Bank International AG (RBI). Weitere Konsortialpartner sind die Oberbank, die Raiffeisenlandesbanken Steiermark und Oberösterreich sowie die Volksbank Wien, die Sparkasse OÖ, VKB und Hypo Vorarlberg.

6B47-Vorstand Christian Mayer sprach in der Aussendung von einem "wesentlichen Meilenstein in der Restrukturierung der 6B47 AG". Der Projektentwickler hatte sich erst kürzlich auch aus der Quartierentwicklung in der Wiener Eichenstraße zurückgezogen. Dort führt der Baukonzern Porr das Projekt in Eigenregie fort.

Beim Althan Quartier über dem Franz-Josefs-Bahnhof in Wien-Alsergrund soll 6B47 das Projekt fertigstellen und auch die Mieterinnen und Mieter für die rund 260 Wohnungen suchen. Die Vermarktung soll mit September starten. Bei den Büros sei bereits die Hälfte der Flächen vermietet, hieß es. Das Althan-Projekt umfasst auch eine Adaptierung des Kopfbaus am Julius-Tandler-Platz.