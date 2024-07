Pleitewelle in Immo-Branche: Warum es derzeit so viele Groß-Insolvenzen gibt

„Die Finanzierung der Sanierungsplanquote soll durch die geordnete Verwertung des bestehenden Immobilienportfolios ermöglicht werden“, heißt es. Hier stellt sich die Frage, ob die Immobilien nicht mit Pfandrechten der finanzierenden Banken zugepflastert sind. Mit rund 116 Millionen Euro Passiva rangiert laut KSV1870 die BBB Immo GmbH auf dem dritten Platz. Die vor allem in Wien aktive Entwicklerin von Altbau-Zinshäusern meldete Mitte Juli 2024 Konkurs an.

Die Immobilienbranche wird seit Mitte 2022 von einer Krise erschüttert, etliche Immo-Firmen wurden dahingerafft. Allen voran rangiert die Signa-Gruppe um René Benko, die mit insgesamt 25 Milliarden Euro Verbindlichkeiten einen Europa-Rekord aufgestellt hat. Auf die Signa folgte jetzt die Imfarr Beteiligungs GmbH mit 604 Millionen Euro Schulden. Sie bietet ihren Gläubigern einen Sanierungsplan mit 20 Prozent Quote an.

Dass es noch einige Immobilienentwickler erwischen wird, glaubt auch der Immobilien-Sachverständige Thomas Malloth. Betroffen seien vor allem Firmen, denen es an zwei Dingen mangle: „Geld und Know-how.“ Viele hätten am Immobilienboom der Jahre vor 2022 mitnaschen wollen, seien aber meist „blank gewesen, wie ein Veilchen im Frühling“.

Das Geld sei nicht selten von kleinen Banken am Land gekommen, denen es ebenfalls an der notwendigen Expertise gemangelt habe. Mit dem Anstieg der Zinsen würden die stark fremdfinanzierten Immobilienentwickler in Turbulenzen geraten. Zwar hätten sich die Banken zunächst ruhig verhalten und Darlehen gestundet oder Nachlässe gegeben. Für diejenigen, denen es an Eigenkapital mangle, werde es zunehmend enger.