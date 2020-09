Immer mehr Österreicher arbeiten trotz Krankheit

Zwischen April und Juni haben heuer 65 Prozent der Österreicher angegeben, in den vergangenen sechs Monaten trotz eingeschränkter Gesundheit gearbeitet zu haben. Insgesamt gab es in den ersten beiden Quartalen durch die Coronakrise einen noch nie da gewesenen Ausreißer nach oben, berichtete die Arbeiterkammer Oberösterreich am Freitag bei einer Pressekonferenz in Wien. Für den Arbeitsklima-Index der AK werden pro Quartal 1.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer repräsentativ für ganz Österreich befragt.

Im zweiten Halbjahr 2019 war der Anteil jener, die krank in die Arbeit gingen, noch bei knapp unter 40 Prozent gelegen. Im ersten Halbjahr 2020 lag der Wert bei 56 Prozent. Erst seit der heurigen Jahresmitte ist wieder ein deutlicher Rückgang auf 32 Prozent zu bemerken, erläuterten AK-OÖ-Präsident Johann Kalliauer und Reinhard Raml, Geschäftsführer des Instituts für Empirische Sozialforschung (IFES).