Arbeit um jeden Preis? Was Arbeitslosen zumutbar ist

- Berufs/Entgeltschutz:

Während der ersten 100 Tage ist hierzulande eine Vermittlung außerhalb des bisherigen Berufs nur zumutbar, wenn dadurch eine zukünftige Beschäftigung im bisherigen Beruf nicht wesentlich erschwert wird. Wer Notstandshilfe bezieht, hat keinen Berufsschutz mehr. Der Entgeltschutz gilt nur bei Vermittlung in eine berufsfremde Beschäftigung oder in Teilzeit. Die neue Beschäftigung muss dann mindestens 80 Prozent der letzten Arbeitsentgelts ausmachen. Nach 4 Monaten sinkt die Grenze auf 75 Prozent. Bei Vermittlung in den bisherigen Beruf muss das Einkommen zumindest dem Kollektivvertrag entsprechen.

In Deutschland ist nach sechs Monaten Arbeitslosigkeit jede Beschäftigung zumutbar, sofern sie höher entlohnt wird als das Arbeitslosengeld ausmacht. In den ersten drei Monaten der Arbeitslosigkeit ist eine Minderung um mehr als 20 Prozent und in den folgenden drei Monaten um mehr als 30 Prozent dieses Arbeitsentgelts nicht zumutbar. Einen eigenen Berufsschutz gibt es nicht, auch befristete Jobs sind anzunehmen.