IV-Präsident Kapsch: Arbeitslose Köche sollten übersiedeln

Es ist ein bekanntes Phänomen: In Westösterreich werden Fachkräfte im Tourismus verzweifelt gesucht, während es in Ostösterreich mehr Arbeitslose als offene Stellen gibt. Um die Mobilität der Arbeitslosen zu erhöhen, fordert die Industriellenvereinigung (IV) jetzt strengere Zumutbarkeitsbestimmungen. Diese legen Kriterien fest, unter denen eine Beschäftigung angenommen werden muss bzw. diese ohne Sanktion abgelehnt werden kann.

Die bestehenden Kriterien bezüglich Mobilität sollten grundsätzlich verschärft werden, sagte der scheidende IV-Präsident Georg Kapsch in der ORF Pressestunde. So könnten arbeitslose Köche bei langen Entfernungen durchaus auch übersiedeln, „in anderen Ländern geht das auch“. Kapsch verwies auf internationale Konzerne, wo es üblich sei, dass Manager auch in ein anderes Land übersiedeln müssten. „Da heißt es: Take it or leave it“. (Entweder du nimmst den Job oder du bist gefeuert, Anm).