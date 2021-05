Der erste Schritt, einen Krieg zu beenden, führt meist über einen Waffenstillstand. Das ist auch bei Handelskriegen nicht anders – und so legte am Montag die EU-Kommission in Brüssel ihr Angebot des guten Willens im Handelskonflikt mit den USA vor:

Statt wie angedroht ihre Vergeltungszölle für bestimmte Importe aus den USA per 1. Juni zu verdoppeln, wird Brüssel darauf verzichten.