Im Digitalsteuer-Paket stecken Überraschungen

Womit auch Chancengleichheit gewährleistet wäre. Die Werbebranche müsste aber die Mehrumsätze, die sie sich versprochen hatte, in den Wind schreiben. Das sei „ein Wermutstropfen“, sagt Josef Moser, Geschäftsführer der Sparte Information und Consulting in der Wirtschaftskammer. Ein wenig Hoffnung hat er noch, dass im Parlament Adaptierungen erreicht werden könnten. Denn eine niedrigere Abgabe würde „den Inseratenmarkt entlasten und den Verlagen und Medien in einer ohnedies schwierigen Lage helfen.“

Das sieht das Regierungspaket ebenfalls vor, aber mit einem anderen Hebel: So sollen 15 Millionen Euro aus den Zusatzeinnahmen der Digitalsteuer für „den digitalen Transformationsprozess österreichischer Medienunternehmen“ verwendet werden. Das heißt: Weil sich das Nutzerverhalten rasant ändert und klassische Werbeeinnahmen wegbrechen, sollen digitale Angebote gefördert werden.