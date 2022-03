IHS-Chefposten - Ausschreibung doch nicht gemeinsam mit Uni Wien

Man habe sich zwar in konstruktiven Gesprächen mit der Uni Wien befunden, diese hätten allerdings keinen positiven Abschluss gefunden, teilte das IHS am Donnerstag in einer Aussendung mit. Grund dafür sei die Stellungnahme der zuständigen Fakultät. "Wir begrüßen jedoch eine intensive Zusammenarbeit zwischen IHS und der Universität Wien auf anderen Ebenen und bleiben weiterhin im engen Austausch", so IHS-Präsident Franz Fischler.

Klaus Neusser Favorit als Interims-Chef

Die Position der wissenschaftlichen Leitung beim IHS ist sei Jänner 2021 frei. Damals war der ehemalige IHS-Chef Martin Kocher als Arbeitsminister angelobt worden. Seither kamen mehrere Kandidaten als Nachfolger in Frage, allen voran der deutsche Ökonom Lars Feld, der jedoch kurz vor seinem Antritt absagte, weil es Unklarheiten bei der Finanzierung des Institutes gab. Ebenfalls im Gespräch war der Chef des Brüsseler Thinktanks Bruegel, Guntram Wolff, der das Angebot allerdings ebenfalls ausschlug. Als interimistischer Leiter waren zuletzt zwei Namen im Gespräch: Martin Wagner von der Uni Klagenfurt sowie der emeritierte Ökonomie-Professor Klaus Neusser (vormals Uni Bern). Momentan hat Neusser besser Karten.