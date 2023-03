IHS-Analyse: Wen die Rekordinflation am meisten trifft

Erst seit den vergangenen Monaten habe die Gruppe mit dem niedrigsten Einkommen eine höhere Inflationsrate als der Durchschnitt der Gesamtbevölkerung. Von Mai 2021 bis September letzten Jahres habe das Zehntel mit dem geringsten Verdienst "unerwartet niedrige Inflationsraten gehabt", erklärte der Ökonom. Das errechneten Wissenschafter des IHS, indem sie die Bevölkerung in zehn Einkommensschichten einteilten, die Warenkörbe des Verbraucherpreisindex (VPI) an diese anpassten und so einkommensabhängige Inflationsraten errechneten.

Im Jänner 2023 seien etwa Ausgaben in der Kategorie "Wohnen, Wasser, Energie" für die unterste Einkommensschicht im Verhältnis teurer gewesen als für die oberste, die häufiger im Eigentum wohne. So haben Mieten im untersten Einkommenszehntel einen Anteil von 30 Prozent am Warenkorb des VPI, damit liege der Beitrag zur Inflationsrate bei Mieten dieser Einkommensgruppe um 1,083 Prozentpunkte höher als der der österreichischen Gesamtbevölkerung. Der Beitrag des obersten Einkommenszehntel liege hingegen um 0,804 Prozentpunkte unter dem Österreichschnitt.