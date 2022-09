Ifo-Chef: Bei russischem Gasstopp droht Anfang 2023 Rezession

Ifo-Chef Clemens Fuest sieht die deutsche Wirtschaft auf eine Stagflation und im schlimmsten Fall eine Rezession zusteuern. Eine Phase stagnierender oder sogar schrumpfender Wirtschaftsleistung bei gleichzeitig hoher Inflation sei "eine sehr schlechte Nachricht", warnte er am Mittwoch beim Verein der Ausländischen Presse in Deutschland (VAP) in Berlin. Es sei eine Krise des mangelnden Güterangebots, was sich besonders drastisch bei der Energie zeige.

Wenig Möglichkeiten

Doch es betreffe auch die Wertschöpfungsketten. Die Politik könne in dieser Lage viel weniger machen als bei einer Nachfrageschwäche. Sie solle in dieser Lage nicht mehr Geld ausgeben, denn steigende Staatsausgaben würden das Problem verschärfen.

Gleichzeitig sollte sich die Europäische Zentralbank (EZB) bei den Zinsen nicht zurückhalten. Ein starker Zinsschritt am Donnerstag wäre aus seiner Sicht angebracht.