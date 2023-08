Halbjahresbilanz. Für Franz Gasselsberger ist es nur schwer nachvollziehbar, warum Banken wegen ihrer Zinspolitik derzeit so beanstandet werden. „Ich verstehe überhaupt nicht die Kritik an den Banken“, sagte der Oberbank-Chef bei der Präsentation der Halbjahreszahlen des Instituts. „Unsere Kunden attestieren uns höchste Zufriedenheit.“ Das heimische Bankensystem sei gesund und die Institute hätten in der Pandemie „großartiges geleistet“.

Bezüglich Sparen gebe es eine „breite Angebotspalette“, die Zinsen seien bei Sparprodukten in den österreichischen Filialen der Oberbank gleich hoch wie in jenen in Deutschland.

Bei Krediten liege die Zahl der notleidenden Darlehen bei knapp unter 2 Prozent. „Wir haben in der Vergangenheit die ein oder andere Finanzierung nicht gemacht“, so Gasselsberger. „Wir waren bei der Vergabe sehr konservativ und haben uns punkto Eigenmittel und Bedienbarkeit an die goldenen Regeln gehalten.“ Daher habe er auch kein Problem mit den strengeren Kreditrichtlinien der Aufsicht. "Wenn Kunden nicht genug Eigenmittel haben, geht es sich ganz einfach nicht aus." Im Altbestand entfalle rund die Hälfte auf variable Zinsen. Wobei die Oberbank eine „gewisse Präferenz zu Mischvarianten“ habe.

Wie groß das Problem in der Branche bei Kreditnehmern ist, die infolge der stark gestiegenen Zinsen ihre Kredite nun nicht oder nur schwer bedienen können, kann Gasselsberger nicht einschätzen. Für sein Institut sehe er kaum Härtefälle, „die Bedienbarkeit ist alles andere als ein Problem“. Wobei er das vorgestern präsentierte Hilfspaket von Bankenverband und Finanzministerium prinzipiell gutheiße. Allerdings gebe es im Land „den Reflex, Schulden zu sozialisieren“.

Die Oberbank rechnet übrigens damit, dass es keine weitere Zinsanpassung mehr geben werde. Denn die Wirkung höherer Zinsen entfalte sich generell stets mit 6 bis 12 Monaten Verspätung. Die hohe Inflation werde sich daher weiter abschwächen.