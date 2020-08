Weitere Expansion bei Oberbank möglich

Die oberösterreichische Oberbank ist an einer weiteren Expansion ihres Filialnetzes – stark gegenläufig zum Trend in der Branche – interessiert. An den Ausbauplänen mit der Eröffnung von sechs weiteren Standorten (vier in Deutschland, einer in der Slowakei, einer in Ungarn) noch im heurigen Jahr werde man festhalten, betont Bankchef Franz Gasselsberger gegenüber dem KURIER.

Obwohl man für kommendes Jahr „eigentlich nicht viel“ geplant habe, sei der deutsche Markt sehr interessant – er schließt deswegen auch 2021 weitere Filialeröffnungen nicht aus, will aber keine Details verraten. Dies gelte auch für Ungarn und die Slowakei, wobei Deutschland „Hauptschwerpunkt“ sei.

Einen fixen Zenit an Filialen gebe es zwar an und für sich nicht, so Gasselsberger. Allerdings soll gewährleistet sein, dass er und seine Vorstandskollegen „Filialleiter und wichtige Kunden“ regelmäßig besuchen könnten. Eine „endlose Anreihung von Filialen“ werde es jedenfalls nicht geben.

Mit dem ersten Halbjahr seiner Bank zeigte er sich zufrieden. Zwar lag der Halbjahres-Gewinn bei 17,4 Millionen Euro (nach 118,4 Millionen Euro im Vorjahr), dies sei aber Bewertungseffekten aufgrund von Marktverwerfungen geschuldet.