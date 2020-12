„Ich schätze die Liebe zum Handwerk“

Seit 48 Jahren ist Reinhard Köck nun selbstständig und beschäftigt aktuell 12 Mitarbeiter. „Ich lege großen Wert auf bleibende Werte, also auf Diamanten, die ich in Schmuck verarbeite. Aber Diamanten sind zunehmend auch als Wertanlage gefragt“, sagt er, „denn es ist eine der härtesten Währungen der Welt und besonders in Krisenzeiten ein Thema.“

Er wolle in der Corona-Zeit nicht zu den „Raunzern“ gehören, sondern zu jenen, die nach Lösungen suchen. So gibt es nun seit etwa einem Jahr einen Webshop, in Wien wird persönlich geliefert. Marlene Auer