E-Auto kaputt? Wieso die Suche nach einem Mechaniker dauern kann

E-Auto-Reparatur: Ruf nach Hilfe von den Regierungen

Der britische Garantie-Dienstleister Warrantywise verweist auf die im Vergleich höheren Kosten: Eine einjährige Garantie für ein Tesla Model 3 sei dreimal so teuer wie für vergleichbare Modelle, die mit fossilen Brennstoffen fahren. Firmenchef Lawrence Whittaker ergänzt, Warrantywise müsse teure Franchise-Händler mit der Reparatur von Elektrofahrzeugen beauftragen, da diese über qualifizierte Techniker verfügten - im Gegensatz zu den unabhängigen Werkstätten. Deshalb befürchte er, dass höhere Versicherungs- und Garantiekosten die Nachfrage nach E-Autos dämpften. "Wie sollen sich die Menschen die höheren Reparaturkosten leisten?"

Angesichts der Ziele, die sich viele Regierungen in Sachen E-Mobilität gesetzt haben, sehen Experten auch den Staat in der Pflicht: In Großbritannien fordert das Institute of Motor Industry von der Regierung 15 Mio. Pfund (17,5 Mio. Euro), um unabhängigen Werkstätten bei der Finanzierung von Schulungen zu helfen. In Australien, wo bis 2030 rund 50 Prozent der Neuwagen elektrisch sein sollen, schätzt die Motor Traders' Association of New South Wales (MTA NSW), dass die Schulung der fast 50.000 lizenzierten Kfz-Techniker auf die Reparatur von E-Fahrzeugen den Staat 100 Mio. australische Dollar (59,5 Mio. Euro) kostet. Kleinere Werkstätten brauchten bei der Ausbildung staatliche Unterstützung, fordert die Lobbygruppe. Sonst behielten die Verbrenner den Vorrang.

Das sieht auch David Etzwiler, Chef der Siemens-Stiftung, so. Die Organisation hat in den USA ein 30-Millionen-Dollar-Programm (28 Mio. Euro) aufgestellt, um US-Techniker in der Installation und Wartung von Ladesäulen für Elektrofahrzeuge auszubilden. Ein Mangel an ausgebildeten Arbeitskräften werde die Umstellung auf E-Mobilität verlangsamen, warnt Etzwiler. "Die Zahl der Jobs, die auf diesem Gebiet gebraucht werden, ist immens. Und man braucht sie jetzt."

➤ Lesen Sie mehr hier: Elektroautos als Einsatzfahrzeuge: Einblicke in einen Problemfall

➤ Lesen Sie mehr hier: Warum Rabatte bei Elektroautos auch in Europa steigen