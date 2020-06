Hotelmarkt: Kempinski und Hilton zu verkaufen

Von 15 Hotels will sich auch der heimische Baukonzern Porr trennen. Laut Konzern besitzt man alleine oder mit Partnern etwa das Kempinski in Jochberg und das Marriott Courtyard in Graz, die in Bau befindlichen Hotels Kempinski und Storchengrund in Wien oder das neue Loisium in der Südsteiermark.

Während Immobilienexperten schon bald einzelne Objekte am Markt erwarten, bevorzugt Porr offenbar eine Fonds-Lösung: "Ziel ist, die Hotels und Hotelbeteiligungen in einen eigenen Hotelfonds einzubringen und internationalen, institutionellen Investoren anzubieten", heißt es zum KURIER. Die Planungsphase laufe bereits. Einen Umfang wollte man nicht nennen, Branchenzahlen lassen auf eine Spanne von 300 bis 450 Millionen Euro schließen.

Nicht ganz so viel dürfte wohl die UNIQA erlösen: Der Versicherungskonzern bietet seine Hoteltochter Austria-Hotels zum Kauf an. Im Paket finden sich etwa das Wiener Hotel Kummer auf der Mariahilfer Straße, das Hotel Schloss Weikersdorf in Baden oder das Crowne Plaza in Prag. "Die Ausschreibung ist draußen, wir haben rund 30 Interessenten", heißt es auf KURIER-Anfrage. Man sei mit dem Rücklauf sehr zufrieden, meint Sprecher Norbert Heller: "Im dritten Quartal sollten wir wissen, wer den Zuschlag erhält." 11 Hotels sind im Paket, am Markt hält man aber eher eine Filetierung des Pakets für realistisch.