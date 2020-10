Hoteliervereinigung fordert "dringende Akutmaßnahmen"

Die Österreichische Hoteliervereinigung (ÖHV) drängt angesichts des coronabedingten Umsatzrückgangs im Tourismus auf "dringende Akutmaßnahmen", damit die Betriebe über die nächsten Monate kommen. "Das angekündigte Hilfspaket für die Stadthotellerie muss jetzt umgesetzt werden, um Arbeitsplätze zu retten", so ÖHV-Generalsekretär Markus Gratzer am Dienstag in einer Aussendung.

Außerdem brauche es Sofortlösungen beim Fixkostenzuschuss 2 und das angekündigte Kreditmoratorium. "Die Seminar-, Kongress und Stadthotellerie ist schon vor einem halben Jahr vollständig zum Erliegen gekommen und keine Besserung ist in Sicht", sagte Gratzer.

Die Coronakrise hat die Umsätze der Tourismusbetriebe in Österreich stark einbrechen lassen. Die Tourismuseinnahmen gingen in den ersten vier Monaten des Sommerhalbjahres laut einer aktuellen Wifo-Schätzung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um nominell 31,7 Prozent auf 7,22 Mrd. Euro zurück. Den stärksten Umsatzrückgang gab es in Wien (minus 81,1 Prozent), den niedrigsten in Kärnten (minus 13,7 Prozent). Bundesländer mit vielen inländischen Gästen kamen laut Wifo "vergleichsweise glimpflich davon".