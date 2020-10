"Hotelwochen" in Österreich: 30 Betriebe bieten Aktionspreise an

Im Dezember, um den Feiertag Maria Empfägnis (8.12.), gibt es für Advent-Urlauber ein besonders Schmankerl. Culinarius, Veranstalter der jährlich stattfindenden Wiener Restaurantwoche, organisiert von 05.12. bis 12.12.2020 die erste "Hotelwoche" in Österreich.

7 Nächte zum Preis von 4

Gästen wird dabei die Möglichkeit geboten, in einigen der besten Hotels des Landes 7 Nächte zum Preis von 4 (05.12. – 12.12.2020), beziehungsweise 3 Nächte zum Preis von 2 (05.12. – 08.12.2020) zu genießen. Alternativ kann dabei zwischen Übernachtungen mit Frühstück und Übernachtungen inklusive Halbpension gewählt werden.

Insgesamt werden rund 30 Hotelleriebetriebe aus allen Bundesländern zu einer Teilnahme zugelassen. Mit dabei sind bis jetzt Hotels wie beispielsweise das "Courtyard by Mariott" in Linz, das Hotel "Das Tigra", das "MAXX by Steigenberger", das "Hotel am Stephansplatz", das "Hotel Stephanie", das "Spieß und Spieß" in Wien und viele mehr.

Buchungen ab 15. Oktober möglich

Buchungen für die erste Hotelwoche in Österreich erfolgen ausschließlich über den Veranstalter unter: https://gastronews.wien/club/hotelwoche/. Buchungen sind ab dem 15.10.2020 möglich.

Ziel der Aktionswoche ist natürlich auch, der gebeutelten Hotellerie in der schwierigen Zeit unter die Arme zu greifen und neue Gäste zu akquirieren.