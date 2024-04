Jetzt fix: Herkunftsland von Honig muss auf das Etikett

Nach dem Europaparlament haben am Montag nun auch die EU-Mitgliedstaaten in Luxemburg grünes Licht für die Reform der sogenannten EU-Frühstücksrichtlinie gegeben. Damit können die strengeren Bestimmungen bei der Etikettierung von Honig, Fruchtsäften und Marmeladen in Kraft treten. Die EU-Staaten haben zwei Jahre Zeit, die neuen Regeln umzusetzen. Unter anderem müssen auf den Verpackungen von Honig künftig die Herkunftsländer deutlich erkennbar angegeben werden.